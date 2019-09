Report SSC Napoli, ancora lavoro a parte per Insigne e Tonelli. Younes goleador nella partitella con Di Lorenzo e Callejon

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 14 settembre con Napoli-Sampdoria, terza giornata di Serie A. Dopo una prima fase di riscaldamento la squadra ha disputato una partita contro la Primavera sul campo 2 con Ancelotti arbitro d'eccezione. La gara è terminata con il risultato di 5-0 con la tripletta di Younes e gol di Callejon e Di Lorenzo.Sul campo 3, Insigne e Tonelli hanno lavorato seguendo le rispettive tabelle di attività personalizzate. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio. Amin Younes autore di una tripletta nella gara contro la Primavera azzurra.