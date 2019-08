Report SSC Napoli - Allenamento e partenza per Marsiglia: out Tutino, Malcuit e Tonelli per problemi fisici

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano l'amichevole contro il Marsiglia di domani in Francia. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercizi finalizzati alla reattività. Di seguito partita a campo ridotto risolta dalle reti di Tutino, Verdi, Elmas, Milik e Zielinski. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Tonelli ha lasciato prima del termine l'allenamento per un trauma distorisivo al ginocchio destro. Differenziato per Malcuit. Non partiranno per la Francia: Idasiak, Tutino, Tonelli e Malcuit.