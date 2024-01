Il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha scritto su X:

"Nella giornata di oggi ci sono stati contatti diretti Tottenham-Genoa per Radu Dragusin. Il club inglese non molla per il difensore rumeno e presenterà presto un’offerta. Il Napoli resta in attesa dopo aver presentato una proposta ufficiale ieri".