Reijnders ammonito in Frosinone-Milan, era diffidato: salterà la partita col Napoli

Napoli - Un calciatore del Milan non ci sarà nel prossimo big match che si giocherà nel prossimo turno di Serie A. Perché in Milan-Napoli il tecnico rossonero Stefano Pioli non potrà contare su di lui.

Visto che era diffidato e il giallo che si è procurato in Frosinone-Milan, che non potrà essere parte della gara Milan-Napoli il centrocampista rossonero Reijnders.