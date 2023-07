Regione Campania, approvato piano ristrutturazione stadio Arechi: costerà quasi 100 milioni

Calcio Napoli - Con un investimento di 95 milioni di euro, la Regione Campania si prepara a ristrutturare completamente lo stadio Arechi di Salerno, casa della Salernitana, che si appresta a vivere la terza stagione consecutiva in Serie A.

Il progetto di restyling è stato presentato nel pomeriggio di giovedì 27 luglio dal governatore Vincenzo De Luca. «Avremo uno stadio coperto come in tutte le realtà civili – ha dichiarato l’ex sindaco di Salerno, spiegando che i lavori andranno avanti – l’obiettivo è quello di avere pronto per dicembre 2025 lo stadio più moderno d’Italia. Doteremo la struttura di un impianto fotovoltaico, ci saranno aree hospitality e 18 Sky box. La scelta progettuale, inoltre, è di fare un’unica gradinata, quindi non ci saranno più i due anelli e questo consentirà di migliorare la visibilità. Sarà uno stadio a livello dello Juventus Stadium che potrà ospitare anche eventi e tornei internazionali e nei locali sottostanti la Curva Sud sorgerà il museo della Salernitana».

La capienza resterà di 35mila spettatori anche se saranno realizzati interventi negli angoli per collegare i quattro settori. Non ci saranno demolizioni, ma verrà integrata la struttura esistente. È stato fatto uno studio sulla visibilità in modo che tutti possano avere un’ottima visuale sul campo di gioco, mentre la copertura fornirà energia per lo stadio quando è in uso e per la città quando non è in uso.