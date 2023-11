Recupero Osimhen, sosta fondamentale: spunta la gara del ritorno in campo, la data

Ultime news SSC Napoli - Dopo il match contro l'Empoli, arriva la sosta. Un periodo di due settimane in cui lo staff medico si concentrerà anche su Victor Osimhen, non convocato (giustamente) dal CT Peseiro per gli impegni della Nigeria.

L'attaccante nigeriano avrà così il tempo di rimettersi in sesto, per poter tornare in campo dopo la sosta. Il calciatore, che in questi giorni ha svolto terapie e lavoro personalizzato fra campo e palestra, ha messo nel mirino Atalanta-Napoli. Lo conferma anche Repubblica Napoli:

"Due settimane in cui concentrarsi soltanto sul lavoro da effettuare al Training Center di Castel Volturno e al recupero di Victor Osimhen, atteso per la trasferta allo Gewiss Stadium contro l’Atalanta, in programma sabato 25 novembre".