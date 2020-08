Ultime notizie calcio - Continuano ad essere spaventosi i numeri relativi alla diffusione del Coronavirus in Spagna. Questo sta avendo dei riflessi anche nel mondo del calcio, con diversi contagi sparsi nelle varie squadre iberiche. A tal proposito, la Real Sociedad ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori, di cui non si conosce l'identità, in questione però godono di buona salute e sono già stati isolati dal resto del gruppo.