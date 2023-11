Notizie calcio. Manca circa un'ora e mezza al calcio d'inizio di Real Madrid-Napoli, gara valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. E' tutto pronto negli spogliatoi del Bernabeu, come testimonia lo scatto pubblicato sui social da Tommaso Starace: la squadra di Mazzarri scenderà in campo con la terza maglia, quella nera con inserti maori.

La curiosità è che anche nell'ultimo Real Madrid-Napoli, con Sarri in panchina, i partenopei scesero in campo con la divisa nera.