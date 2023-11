Notizie calcio. Domani sarà già vigila di Real Madrid-Napoli, da seguire su CalcioNapoli24 TV con il nostro ricco programma decidato tra interviste, conferenze stampa, collegamenti da Madrid e tanto altro.Â

In merito alla conferenza stampa del Napoli, in programma alle ore 19.30 e che vi mostreremo in diretta sul Canale 79 e sulla nostra pagina Youtube, a parlare con mister Mazzarri ci sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo.Â