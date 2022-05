Un alto funzionario del governo albanese è stato arrestato dalla polizia in un'operazione coordinata dall'Interpol, a seguito di un'indagine condotta dalla magistratura spagnola.

Alfred Prodani, 41 anni, dovrebbe essere estradato in Spagna per essere processato con l'accusa di aver organizzato oltre 40 rapine in Spagna a partire dal 2013, tra cui quella a casa di Karim Benzema nella notte del 27 febbraio 2019.