Ciro Venerato ha parlato al TGR Rai di Gennaro Iezzo:

"L'ex azzurro Gennaio Iezzo è il nuovo allenatore dell'ambizioso Chieti. Contratto fino a giugno per lo stabiese con opzione per il rinnovo se riuscirà a portare gli abruzzesi in serie c. Rimpiazza l'esonerato Chianese".