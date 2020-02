Ultime calcio Napoli - Enrico Varriale, giornalista Rai, ha parlato delle polemiche dopo la gara tra Fiorentina e Juventus con un messaggio su Twitter:

"L'arbitro Pasqua protagonista allo Stadium. Il 1mo rigore concesso alla Juventus si può dare ma forse andava verificata anche la posizione di Rabiot che pare in fuorigioco. Il secondo per me non esiste. Con la doppietta Cristiano Ronaldo arriva a 50 reti con la Juve".