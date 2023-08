Enrico Varriale, giornalista Rai, commenta così la vicenda Spalletti-De Laurentiis-Figc:

"Napoli non sarà mai contro Spalletti. Sulla questione di principio De Laurentiis ha ragioni da vendere e fa bene a tenere il punto. Ma una soluzione di buon senso è auspicabile, per il tecnico che ha regalato un sogno alla città e per la maglia azzurra, più che per la FIGC".