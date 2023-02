Rai, stasera torna La Domenica Sportiva: si parlerà delle ultime offerte arrivate per Osimhen

Stasera alle ore 22.45 torna La Domenica Sportiva condotta da Alberto Rimedio, su RAI 2.

Victor Osimhen

Venerato su Osimhen

In diretta Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato: Milan, Atalanta, Inter, Juventus e Napoli in primo piano. Notizie sul futuro societario e le ultime offerte arrivate per Oshimen.

