La Juventus non molla Gianluigi Donnarumma. Lo riporta Paolo Paganini di Rai Sport. I bianconeri sono fortemente interessati al giovane e talentoso portiere del Milan, soprattutto se Wojciech SzczÄsny dovesse essere ceduto: "Inter rilancia per Barella e punta Florenzi. Milan Giampaolo vuole Schick il Psg non vuole pagare 50 mil.€ cash Donnarumma e da Montecarlo mi dicono che c’è sempre l’interesse della Juventus qualora Szczesny fosse ceduto con Perin al Milan".

Clicca sulle foto per ingrandirle.