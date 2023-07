RAI - Danso e Kilman per sostituire Kim. Le ultime sul rinnovo di Zielinski: il polacco può restare

Ciro Venerato ha parlato di Zielinski e del sostituto di Kim Min-jae ai microfoni della Domenica Sportiva Estate, in onda su Rai 2:

"L'obiettivo del Napoli è trovare un difensore centrale per sostituire Kim: Danso e Kilman i nomi in pole, Le Normand costa troppo. Subito dopo ci sono Sutalo, Lacroix e Mavropanos. Zielinski? C'è stato un colloquio con l'agente, c'è ottimismo sulla permanenza: un contratto vicino ai 4mln per 4 anni, può convincerlo".