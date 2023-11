Radio Marte - Recupero Osimhen: prossimi giorni decisivi, si punta già all'Atalanta

Il Napoli conta di recuperare il prima possibile il proprio bomber Victor Osimhen che si è infortunato circa un mese fa e ora è pronto al ritorno in campo entro i prossimi giorni.

Infortunio Osimhen: rientro e condizioni

Victor Osimhen sarà disponibile sabato a Bergamo contro l'Atalanta? Il Napoli spera di recuperarlo in extremis quantomeno per la panchina. Questo quanto riportato dai colleghi di Radio Marte. Saranno quindi decisivi i prossimi due giorni per Osimhen, se darà garanzie anche dal punto di vista fisico, rientrerà in gruppo al massimo mercoledì e quindi sarà a disposizione di Walter Mazzarri per il match del Gewiss Stadium. Poi ovviamente deciderà l'allenatore se schierarlo dall'inizio oppure se inserirlo a partita in corso che al momento è l'ipotesi più probabile. Il traguardo si avvicina, Osimhen si avvia al recupero.