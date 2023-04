Napoli-Salernitana, due ipotesi per lo slittamento a domenica: il Prefetto parlerà con Lega Serie A e Piantedosi

Notizie dell'ultim'ora dopo la riunione in mattinata in Prefettura sulla questione festa scudetto Napoli.

Secondo quanto raccolto da Radio Marte, ipotesi contemporaneità partita domenica alle 12.30 (Napoli-Salernitana e Inter-Lazio) oppure il Napoli domenica alle 15. Il Prefetto parlerà con Lega Calcio e con il Ministro Piantedosi per capire la fattibilità dell’ipotesi.

Il Prefetto di Napoli, ClaudioPalomba, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TeleclubItalia in relazione all'idea di spostare Napoli-Salernitana.

“Abbiamo anticipato l’incontro per arrivare preparati: è la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo farlo noi. De Laurentiis è in collegamento, stiamo facendo valutazioni di ordine pubblico.

Il Comicon ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato dell'ultima partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel week-end, verranno fatte valutazioni.

Maxischermo allo stadio Maradona durante Inter-Lazio? Non ne abbiamo ancora parlato.

La Lega ha negato il rinvio? Non direttamente, ma martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine e servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo valutazioni di ordine pubblico: non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli, ci saranno 48 ore molto lunghe".