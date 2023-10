Radio Marte - De Laurentiis ha pranzato con Garcia, ma lunedì non sarà a Castel Volturno: il motivo

Ultime news Napoli - Aurelio De Laurentiis è stato al Konami Training Center di Castel Volturno anche oggi: il presidente ha assistito all'allenamento a bordo campo. Con lui il direttore sportivo, Mauro Meluso, il capo dell'area scouting, Maurizio Micheli e il club manager Antonio Sinicropi. De Laurentiis ha poi pranzato con Rudi Garcia in un clima sereno. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio. De Laurentiis non dovrebbe esserci, sarà impegnato all'Assemblea di Lega a Milano, ma non è escluso che possa tornare a Castel Volturno a metà della prossima settimana, quando il gruppo sarà nuovamente al completo. A riportarlo è Radio Marte.

