Radio Kiss Kiss - De Laurentiis ha già scelto l'allenatore ma slitta annuncio perché aspetta ancora Allegri

CALCIO NAPOLI - Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sabato sera erano aumentate a dismisura le possibilità di un arrivo di Allegri a Napoli. Qualcosa è successo domenica, il Napoli non va in Champions. Ora il sogno è un po' sbiadito, ma Allegri non ha ancora deciso. Ma se Allegri va alla Juve, Inzaghi va alla Juve. Il Napoli, invece, è alla finestra. De Laurentiis ha detto che l'allenatore già ce l'ha, ma lui sta aspettando Allegri. Altrimenti, l'allenatore potrebbe diventare Spalletti".