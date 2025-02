Radio Kiss Kiss - Cosa filtra su Olivera e Spinazzola in vista di Como-Napoli

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Gol in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Arrivano finalmente delle buone notizie per Antonio Conte. Il mister, in vista della partita contro il Como in programma domenica, potrà contare nuovamente su Leonardo Spinazzola. Il terzino ex Roma tornerà a disposizione del tecnico leccese. L'altra bella notizia riguarda invece Mathias Olivera. Il terzino sta decisamente meglio e rientrerà a breve. Forse con il Como o probabilmente nel big match di campionato contro l'Inter".