"Raccontami come era il calcio" a Napoli: la mostra itinerante sbarca al Maschio Angioino!

"Raccontami come era il calcio", arriva al Maschio Angioino di Napoli la mostra itinerante organizzata dalle associazioni Sant'Anna e la Fondazione Ada, in scena dal 10 al 18 novembre 2023 nell'Antisala dei Baroni.

Notizie Napoli, ne parla oggi il quotidiano Il Mattino. Una mostra che racconterà la storia della Nazionale italiana, ma non solo: saranno esposti cimeli come le maglie di Maradona, la prima Coppa del Mondo, ma anche le maglie di ex calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, come Meazza, Boniperti, Rivera, Paolo Rossi, Zoff, Totti e Fabio Cannavaro.

Al Maschio Angioino una parte della mostra sarà tutta dedicata a Maradona, con un'ampia collezione di maglie targate NR "Nicola Raccuglia". Poi il calco originale della prima Coppa del Mondo realizzata nel 1973. Venerdì 10 novembre l'inaugurazione alla presenza del sindaco Manfredi e dell'ex campione del mondo Cannavaro.