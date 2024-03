Questione stadio, Napoli a Benevento? Il Sindaco Mastella: "Bella opportunità, inaudito giocare a Bari o Palermo! Ad oggi però..."

Notizie calcio. Tiene banco la questione dello stadio Maradona con i possibili lavori di ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta in vista di Euro 2032. Da qui la necessità di Aurelio De Laurentiis di trovare una provvisoria sistemazione per la sua squadra. Per ora non è stata inoltrata alcuna richiesta al comune di Benevento ma il primo cittadino Clemente Mastella parla dell'ipotesi di un'accoglienza da parte della struttura giallorossa.

“Sarebbe una bella opportunità per questa città . Sarebbe assurdo per il Napoli giocare a Palermo o a Bari, Benevento potrebbe essere la soluzione più giusta anche in virtù della rivalità tra le tifoserie con Salernitana e Avellino. Con i sanniti invece c'è un ottimo rapporto. È evidente che se ne dovrà parlare con la famiglia Vigorito e pianificare bene ogni cosa. La questione va affrontata nei tempi giusti ma l'ipotesi trova in me piena disponibilità ”.