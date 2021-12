Quanto costa in Serie A un punto? La classifica dei top club italiani, Napoli terzo

Ultime notizie calcio Napoli - La redazione di "Calcio e Finanza" ha realizzato uno studio interessante relativo al costo, per così dire, di ogni singolo punto conquistato in campionato. Si tratta di una vera e propria classifica che viene dominata dall'Atalanta, che per ogni punto conquistato in questi ultimi sei mesi ha avuto un costo di soli, si fa per dire, mezzo milione circa.

Serie A, quanto costa un punto?

A seguire il Milan, che spende poco meno di un milione, mentre il Napoli occupa la terza piazza con un monte ingaggi da 50,4 milioni hanno avuto un costo per punto pari a 1,29 milioni. Tra le big all'ultimo posto c'è la Juventus: i bianconeri, con un monte ingaggi lordo da circa 85 milioni di euro, hanno speso finora ben 2,5 milioni di euro per ciascuno dei 34 conquistati dagli uomini di Allegri in classifica.