Quanti abbonati ha DAZN? Svelato il numero di abbonamenti alla piattaforma

Ultime notizie Serie A - Finalmente si ha una risposta alla domanda che in tanti si sono posti, ovvero: quanti abbonati ha DAZN? La piattaforma di sport in streaming DAZN ha pubblicato la sua “Annual Review” per il 2022 a livello globale, all’interno della quale offre alcuni spunti sui numeri legati al servizio: si va dal numero di abbonati nel mondo alle ore di streaming nel 2022, raccontando anche qual è l'esatto numero di device che si sono connessi per la fruizione dei contenuti sulla piattaforma. Che in Italia detiene i diritti tv per tutte le 10 gare per ogni turno di Serie A (tre in co-esclusiva con Sky).

Quanti abbonati ha DAZN? La risposta

Adesso abbiamo la risposta alla domanda quanti abbonati ha DAZN. Considerando che la piattaforma è presente in 200 mercati, con 10 nei quali sono considerati core business, nel 2022 i ricavi sono cresciuti del 70% a livello mondiale, con 2,3 miliardi di dollari.

Ma quanti sono gli abbonamenti al servizio? A livello globale DAZN vanta 15 milioni di sottoscrizioni, mentre non è disponibile un dato relativo ai singoli Paesi. Lo scorso anno invece, per i dati relativi al 2021, gli abbonati in Italia erano circa 2 milioni.

Lo scorso anno, gli abbonati si sono connessi al servizio con oltre 130 milioni di dispositivi differenti, per un totale di oltre 1,2 miliardi di ore. Oltre 100 milioni di utenti hanno guardato i contenuti DAZN su YouTube e sui social media la piattaforma ha raggiunto 8 miliardi di impression.

Abbonamenti DAZN: portfolio e obiettivi per il 2023

A raccontare obiettivi e portfolio dell'azienda, è il CFO del gruppo DAZN, Darren Waterman: