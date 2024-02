Quante volte il Napoli ha vinto con 6 gol: i dati dell’era ADL, spuntano 2 vittime preferite

Quante volte nell’era De Laurentiis il Napoli ha segnato 6 gol in una gara? La larga vittoria di Reggio Emilia di ieri, ironia della sorte la città emiliana viene anche chiamata città del tricolore, non è l’unica nella storia post fallimento degli azzurri avvenuta segnando ben 6 reti. Sembra diventata quasi un abitudine nel corso degli anni per il Napoli avere almeno una gara in cui riesce a vincere con un risultato tennistico.

Quante volte il Napoli ha vinto con 6 gol

La prima volta nell’era De Laurentiis ci fu il 21 dicembre 2011 in un match casalingo contro il Genoa terminato con il risultato di 6-1. In quella stessa stagione ci fu il bis, sempre al San Paolo (oggi Maradona) con il Cagliari per 6-3. Dopo 5 anni di astinenza, ecco tornare in auge il numero 6 in casa Napoli. Il 19 aprile 2016, gli azzurri vinsero sul Bologna per 6-0. Passano altri quattro anni e c’è di nuovo il cosiddetto 6 bis: Napoli-Genoa 6-0 (27 settembre 2020) e Napoli-Fiorentina 6-0 (17 gennaio 2021).

Oltre al Genoa, l’altra vittima del 6 periodico è il Sassuolo. Prima del match di ieri sera infatti, i neroverde erano l’ultima squadra alla quale il Napoli aveva fatto 6 gol. Era il 30 aprile 2022 e si giocava a Fuorigrotta. In totale sono 7 i precedenti nei quali il Napoli ha vinto con 6 gol nell’era De Laurentiis. Il record assoluto risale invece a Bologna-Napoli al 5 febbraio 2017.