Quando può vincere lo scudetto il Napoli? L'aritmetica regala una nuova data

Napoli-Milan 0-4, un batosta casalinga subita dalla squadra di Spalletti che però non incide più di tanto nella corsa scudetto degli azzurri. La squadra partenopea è ovviamente ancora saldamente al primo posto in classifica, e l'avversario più vicino agli azzurri al momento è la Lazio di Maurizio Sarri che nelle prossime 6 partite ha 3 gare difficilissime contro Juventus, Inter e Milan. Difficile quindi che i biancocelesti riescano ad avvicinarsi più di tanto agli azzurri

Quando può vincere lo scudetto il Napoli?

Ma quindi, quando può vincere lo scudetto il Napoli? Visti gli attuali 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica, la prima data utile per il Napoli dove poter festeggiare lo scudetto è al momento quella del 3 maggio, giorno in cui il Napoli affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Sarà la giornata numero 33 di Serie A e ne mancherebbero altre cinque.

Si tratta ovviamente ancora di ipotesi, ma al momento è questa la situazione.