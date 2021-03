Napoli - Kalidou Koulibaly può lasciare Napoli nelle prossime settimane per giocare con la Nazionale senegalese. Come riporta Il Mattino il calciatore deve affrontare le qualificazioni alla Coppa d’Africa e sulla carta dovrà rispondere alla convocazione. Questa situazione di alti contagi da Covid 19 in Africa però preoccupa il Napoli che vorrebbe impedire il viaggio al calciatore azzurro.