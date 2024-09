Quale sarà il ruolo di McTominay nel Napoli? Conte regala il primo indizio ispirandosi a Gasperini

Scott McTominay ha debuttato nei minuti finali di Cagliari-Napoli insieme al connazionale Billy Gilmour. Una porizione di gara che è servita anche a noi osservatori per capire anche come intende schierare l'ex centrocampista del Manchester United dal punto di vista tattico. Le primissime indicazioni hanno certamente incuriosito in quanto Conte ha schierato McTominay al posto di Kvaratskhelia nei due trequartisti dietro la prima punta.

Una soluzione che ha ricordato molto quella utilizzata da Gian Piero Gasperini fino all'anno scorso all'Atalanta con Teun Koompmeiners. L'olandese, tuttocampista proprio come McTominay, fu alzato sulla linea dei trequartisti per capacità d'inserimento e tiro da fuori. Una mossa che di fatto ha cambiato la carriera del calciatore adesso passato alla Juventus. Tornando però alle vicende di casa Napoli, McTominay può dunque sdoppiarsi sia come centrale di centrocampo a due, da mezzala ed anche da trequartista 'atipico' nei due sotto la prima punta.

Conte, a precisa domanda, ieri ha ribadito quanto ci sia ancora da lavorare su McTominay e Gilmour dal punto di vista tattico. Non è una scusa da parte dell'allenatore, ma una verità in quanto i due scozzesi praticamente solo la scorsa settimana hanno iniziato ad approcciarsi con la realtà Napoli ed i dettami di Conte. Certo è che ieri, un primo indizio sul ruolo di McTominay in questo Napoli l'ha dato il campo.

