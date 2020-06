Puzone, da campione d'Italia con il Napoli a clochard: "Aiutiamolo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Pietro Puzone, classe 1963, è stato campione d'Italia con il Napoli nel primo scudetto, oltre ad aver stretto molto con Diego Armando Maradona nel periodo in cui hanno condiviso lo spogliatoio azzurro. Memorabile, in tal senso, anche per capire la caratura morale del calciatore una partita di beneficienza nella sua Acerra per raccogliere fondi e permettere a un bambino di sottoporsi a un’importante operazione chirurgica. Ebbene, un ascoltatore della trasmissione "La Radiazza", in onda su Radio Marte ha segnalato la sua vicenda:

"Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato. Abbiamo segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto".