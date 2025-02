Alla vigilia della gara di ritorno del playoff di Champions League contro il Brest, il tecnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa di diversi argomenti tra cui l’adattamento di Kvaratskhelia:

"Sono contento di lui. È ovvio che ha bisogno di tempo per adattarsi, non esiste una formula magica. Sono molto contento del modo in cui si sta comportando e allenando. È un acquisto a lungo termine. Non ho fretta".