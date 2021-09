Notizie - Tante stelle, ma poca coesione. Non manca il malumore in casa Paris Saint-Germain nonostante la vittoria per 2-0 contro il Montpellier: Kylian Mbappe, inquadrato dalle telecamere di Canal+ all'uscita dal campo, si è sfogato con Gueye.

"Non me la passa", ha dichiarato l'attaccante francese rivolto verso Neymar, accusato di non cercare mai il compagno di reparto. Un altro segnale negativo dopo l'uscita polemica dal campo di Leo Messi.