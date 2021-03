Ultime notizie calcio - Avevano fatto il giro del web le immagini che immortalavano il quarto uomo di Paris Saint Germain vs Istanbul Basaksehir di Champions League mentre si rivolgeva a Pierre Webo indicandolo come "nero". La UEFA, fatte le dovute indagini, ha deciso di fermare l'arbitro fino a fine stagione "per comportamento inappropriato durante una partita UEFA per la quale è stato nominato". Il motivo di questo stop, dunque, non è legato al razzismo.