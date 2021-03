Psg, Icardi: "Sono molto felice del mio contratto per i prossimi quattro anni”

Ultime calcio - Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, che lo ha riscattato lo scorso anno dall’Inter, ha parlato al sito ufficiale:

“Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per guadagnarmi la conferma, il primo anno è stato buono. Sono molto felice che il PSG abbia esercitato il diritto di riscatto e che mi abbia fatto firmare un contratto per i prossimi quattro anni. Questo è un motivo di orgoglio per me. Qui mi trovo bene e sono in una grande squadra: tutto ciò che serve a un giocatore”.