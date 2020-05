Protocollo Serie A per le partite accettato, ecco cosa prevede: spogliatoi divisi tra titolari e riserve e proteste solo a distanza

Ultime notizie calcio - La Serie A viaggia verso la ripresa. Stasera, infatti, è arrivata l'ufficialità che si ripartirà il 20 giugno dopo che nel primo pomeriggio era stato accettato dal Comitato Tecnico Scientifico il protocollo per le partite. Sky Sport ha svelato quali sono le prassi che le squadre dovranno seguire. Le squadre arriveranno allo stadio entrando da ingressi separati, così come si entrerà e si uscirà separatamente dal terreno di gioco. Negli spogliatoi, che dovranno essere sanificati, potranno entrare solo le squadre e dunque non ci saranno più riprese lì. Ma non è tutto, dal momento che saranno divisi non solo fra squadre ma anche fra titolari e riserve. In panchina si starà separati, così come sarà vietato avvicinarsi all'arbitro per protestare. Non potranno essere mischiate le bottiglie d'acqua e lo staff medico dovrà indossare la mascherina ed i guanti. Nessuna deroga sulla quarantena: in caso di nuova positività, si torna in ritiro blindato.

Protocollo Serie A