Probabili formazioni Napoli-Cremonese, Il Mattino controcorrente: tocca a Politano!

Ultime notizie calcio Napoli - Questa sera di scena allo stadio Maradona di Fuorigrotta, ore 20:45, ci sarà Napoli-Cremonese. Ma quali saranno le scelte di Luciano Spallletti? Toccherà poco, pochissimo, avendo avuto la settimana tipo della formazione ormai titolare. Vista contro Roma e Spezia.

Probabile formazione Napoli-Cremonese

Ma quale sarà la formazione titolare di Luciano Spalletti per Napoli-Cremonese? Pochi dubbi, giocano i migliori e i titolarissimi. Insomma, Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. Anguissa-Lobotka-Zielinski a centrocampo e tridente con Kvaratskhelia, Osimhen e uno fra Politano e Lozano. L'edizione oggi in edicola de Il Mattino però sorprende tutti e scioglie anche quest'unico dubbio: tocca a Matteo Politano contro la Cremonese, scendere in campo dal primo minuto. Con il messicano che scivola in panchina, dopo non aver convinto troppo a La Spezia nella prima metà di gara.