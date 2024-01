Probabili formazioni Lazio-Napoli, Sky: Zielinski ci sarà, Di Lorenzo esterno e Dendoncker può trovare spazio

Calciomercato Napoli - Novità in casa Napoli, come raccontato dai colleghi di Sky Sport.

Lazio Napoli, le ultime

Piotr Zielinski potrebbe giocare contro la Lazio, c’è la disponibilità del giocatore e la volontà di Mazzarri, visti anche i tanti assenti. Il polacco è un valore per questa società e per il Napoli che Mazzarri ha in testa, con una linea difensiva a tre con Di Lorenzo e Mazzocchi esterni e la coppia Lobotka-Demme in mezzo al campo. Dendoncker qualche minuto ce l’ha nelle gambe, in avanti Raspadori dal 1’ con Politano. Con Perez arriverà un difensore in più per la difesa a tre.