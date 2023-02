Probabili formazioni Empoli-Napoli: tre volti nuovi nell'undici di Spalletti. Assenze pesanti per Zanetti

Turnover sì turnover no? E' questa un po' la domanda che tutti si fanno sulla formazione che domani Luciano Spalletti manderà in campo domani alle ore 18 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. Sicuramente mancherà ancora Giacomo Raspadori alle prese ancora con i postumi di un infortunio rimediato prima del match della settimana scorsa contro il Sassuolo. Nell'Empoli c'è in vece il dubbio legato alle condizioni di Caputo. Nei toscani mancheranno gli squalificati Akpa Akpro e Bandinelli oltre all'infortunato Cambiaghi.

Probabili formazioni Empoli Napoli

Zanetti sembra orientato a riconfermare il consueto 4-3-1-2. Davanti a Vicario, la linea a quattro vedrà all'opera: Parisi, Ismajli, Luperto ed Ebuehi. A centrocampo Marin, nel ruolo di playmaker, con ai lati Grassi e Haas. Baldanzi avrà il compito di innescare la coppia Satriano-Caputo. Se quest'ultimo non dovesse farcela, si giocherebbero il posto Piccoli e Pjaca con l'ex Atalanta in vantaggio.

Qualche cambio potrebbe farlo Spalletti. In difesa Mario rui è pronto a prendere il posto di Olivera sulla fascia sinistra. A centrocampo Elmas è in pole per giocare al posto di Zielinski mentre in attacco la novità può essere Politano per Lozano. Il resto sarà la solita filastrocca con Di Lorenzo, Kim e Rrahmani a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo riconfermati Lobotka e Anguissa con il duo delle meraviglie Kvaratskhelia e Osimhen nel tridente.

Empoli: Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo Satriano.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Anguissa, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.