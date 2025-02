Probabili formazioni Como-Napoli, ultimissime Sky: Conte prende una decisione su Anguissa! Scelto il modulo per sfidare Fabregas

Notizie Napoli - Il Napoli sfida il Como nel lunch match di domenica 23 febbraio alle 12.30. Fabregas ritrova Kempf dal 1' ma perde per un problema fisico Dossena (al suo posto Goldaniga). In attacco spazio al tridente Strefezza, Paz e Diao.



In casa Napoli, Spinazzola torna a disposizione a sinistra ed è pronto a partire dal 1' al posto dell'infortunato Mazzocchi. Torna titolare Politano sulla fascia opposta, Olivera recuperato ma per la panchina. In attacco spazio al duo Lukaku-Raspadori. Ecco le probabili formazioni del match riportate dai colleghi di Sky Sport:

Como Napoli probabili formazioni: ultimissime Sky

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao. All.: Fabregas

In difesa torna Kempf dal primo minuto

Problema fisico per Dossena, sarà valutato domenica ma non dovrebbe essere rischiato: al suo posto è pronto Goldaniga

Davanti prevista la conferma del tridente con Strefezza, Paz e Diao



NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All.: Conte