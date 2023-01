Sky - Mario Rui ed Elmas in forma, tre ballottaggi per Spalletti: ecco la probabile formazione di Napoli-Juve

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano novità per la formazione di Napoli-Juventus, da Luciano Spalletti dopo l'allenamento odierno. La certezza è il 4-3-3, con Meret fra i pali e il recupero di Kim Min Jae. Qualche dubbio però c'è, nella mente di Luciano Spalletti che ha tutti a disposizione e ha delle certezze da cui partire.

Ma qual è la probabile formazione della SSC Napoli contro la Juve? Ecco le ultime da Sky Sport 24, con le parole dell'inviato Francesco Modugno a Castel Volturno:

"Riflessioni e dubbi per Spalletti, piacevole imbarazzo perché il mister li ha tutti a disposizione: questa è partita che conta, anche dal punto di vista emotivo-ambientale ma soprattutto per la classifica. E per le speranze di successo del Napoli e del Maradona sold-out. Qualche certezza ce l'abbiamo: una è Osimhen, capocannoniere e riferimento in attacco. 4-3-3 con Kvaratskhelia e il ballottaggio Lozano-Politano che è vivo: è una delle riflessioni di Spalletti, finora ha premiato Politano ma aspettiamo la rifinitura di domani. Poi altri due dubbi: Elmas pare stare meglio ma Zielinski è di quelli che poi certe partite, anche per gerarchie, le ha sempre giocate. Dietro Mario Rui sta particolarmente bene, però se la gioca con Olivera. Questi i tre dubbi".