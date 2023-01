Probabile formazione Napoli-Juve di Allegri, da Torino: quattro big assenti, il dubbio è Chiesa

Ultime notizie Juventus - Rientra Gleison Bremer nelle fila bianconere, per la sfida di venerdì allo stadio Maradona: sarà titolare in Napoli-Juventus al rientro dall'infortunio, è lui il grande rientro. La novità garantita per Max Allegri. Ma quali saranno le scelte del tecnico bianconero per la sfida a Fuorigrotta?

Andiamo a scopire la probabile formazione della Juventus contro il Napoli con le notizie del Corriere di Torino nell'edizione odierna:

C’è una sola novità garantita nella Juve di Napoli. È Gleison Bremer. Una novità attesa, perché l’affaticamento muscolare che aveva convinto Max Allegri a risparmiarlo con l’Udinese era un problema che non preoccupava alla Continassa, un infortunio di poco conto che poteva essere archiviato con due o tre giorni di riposo. È quindi Bremer a rappresentare la bella notizia del mercoledì in casa Juve: la volata verso Napoli è entrata nel vivo ieri dopo la doppia sessione di allenamento di martedì. Proprio come Dusan Vlahovic: qualche minuto in cui il serbo si riaffaccia sul campo principale con il resto del gruppo non rappresenta un’accelerazione fuori programma, solo nei prossimi giorni si capirà quando potrà tornare a disposizione. È così per Pogba e Vlahovic, è così per Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio: se ne parla dopo il Napoli sicuramente, di giorni cerchiati sul calendario per i vari rientri ancora non ce ne sono.

Con un Bremer in più proseguono quindi le prove della Juve anti-Napoli in vista del match di domani sera al Diego Armando Maradona (fischio d’inizio ore 20.45). Resistono alcuni ballottaggi (Arek Milik e Manuel Locatelli in vantaggio su Moise Kean e Leandro Paredes), con un solo grande dubbio: Federico Chiesa titolare o arma tattica da schierare a partita in corso? Con Chiesa titolare a destra, allora Weston McKennie sarebbe utilizzato da mezzala. Altrimenti proprio l’americano verrebbe confermato sulla fascia destra come contro l’Udinese".