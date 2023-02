"Pro Vercelli ha più scudetti del Napoli". Chiariello provocato, risponde così ai tifosi juventini!

Ultime notizie. Nel corso di Campania Sport, su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello si è tolto i sassolini dalle scarpe nei confronti di alcuni tifosi juventini che lo provocavano ricordandogli come la Pro Vercelli avesse il triplo degli scudetto del Napoli.

Chiariello risponde: "Sulla carta non vantiamo gli stessi scudetti della Pro Vercelli, quello che dicono i tifosi juventini è vero. Però a Napoli possiamo vantare Maradona, il più grande giocatore di sempre! Inoltre dopo tanti anni abbiamo spezzato il dominio bianconero e quest'anno non stiamo solo vincendo, stiamo stravincendo, stracciando tutti. Se guardate gli altri campionati, nessuno ha un vantaggio grande come quello del Napoli in classifica".