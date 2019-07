Presentate la seconda e terza maglia Napoli [FOTOGALLERY]

Svelate sui social media della SSC Napoli e di Kappa la seconda e la terza maglia SSC Napoli Kombat 2020. Il centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il principio tecnico dello “stop stopping”, la funzione anti trattenuta che ha rivoluzionato le maglie da calcio, trova un’espressione potente nel design che si ispira ad un’armatura, attraverso l’utilizzo dei dettagli in bianco sulle spalle e sul colletto. La Kombat™ 2020 esprime tutto il suo spirito competitivo ed il suo animo guerriero.

Seconda maglia Napoli 2020, colore e caratteristiche

Seconda maglia Napoli 2020 Kombat

Tessuti ultra leggeri e cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità, traspirabilità e comfort. Il materiale particolarmente morbido e fresco dona al corpo un comfort singolare per una maglia da calcio ed è dotata di Hydroway protection che garantisce traspirabilità e smaltimento facilitato del calore corporeo e un efficace raffreddamento. Il pricipio tecnico dello “stop stopping” che ispira tutta la filosofia progettuale Kombat™ conquista un livello di efficacia superiore: la trattenuta risulta più evidente all’arbitro e l’interruzione del movimento più difficile. Linee più asciutte, tagli ergonomici e fitting stretch in puro stile Kombat™. Desing pulito e ricercato con il nuovo colletto a girocollo ed i dettagli in contrasto colore che ricordano un’armatura. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire il comfort totale. Lo scudetto termo applicato sulla maglia è stato realizzato con patch ad alta definizione con effetto tridimensionale con base in poliestere ed inserti in silicone. Lettering e loghi Kappa® sono in transfer.

Terza maglia Napoli 2020, colore e caratteristiche Kombat

Terza maglia Napoli 2020 Kombat

