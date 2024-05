Presentazione Conte al Napoli, Repubblica: sarà martedì mattina, novità sulla location!

Ultime notizie SSC Napoli - Ormai manca solo l'annuncio ufficiale, ma Antonio Conte è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli. L'edizione odierna di Repubblica anticipa già la data della presentazione di Antonio Conte come nuovo tecnico, sulla location però nulla di già deciso.

Stando a quanto scritto dal quotidiano, ci sarebbe già la data fissata per la presentazione di Antonio Conte al Napoli come nuovo allenatore, e sulla location si legge:

"Il presidente si è già messo al lavoro per scegliere la location per la presentazione dell’ex ct della Nazionale: prevista per martedì mattina. Dai responsabili del marketing è partita ieri una richiesta di disponibilità per organizzare l’evento al San Carlo e c’è stato anche l’ok da parte della direzione del teatro. Ci saranno tuttavia dei costi da sostenere e per il momento non è stato siglato alcun contratto, con i dirigenti del club che stanno completando la loro ricognizione sondando pure altri siti prestigiosi della città. Ma è certo che Conte avrà per il suo debutto da allenatore del Napoli il palcoscenico che merita".