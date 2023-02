Preparativi scudetto ai Quartieri Spagnoli: nei vicoli spuntano i cartonati dei giocatori | FOTO

La creatività napoletana non ha limiti e se a fine stagione sarà scudetto, come tutti ci auguriamo, siamo certi che la città esploderà di bandiere e colori, con i tifosi del Napoli pronti a festeggiare l'ambito titolo nei modi più impensabili e originali.

Ultime notizie. I risultati stanno mitigando anche la proverbiale scaramanzia del popolo napoletano, tanto che ai Quartieri Spagnoli sono già in atto preparativi per la festa scudetto: come al Vico Colonne a Cariati, dove i tifosi hanno posizionato una serie di cartonati dei giocatori del Napoli per riprodurre l'undici titolare di Spalletti.

