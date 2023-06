Premio Artis Suavitas 2023, tra i premiati c'è Spalletti! Cerimonia il 30 giugno nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei

Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Artis Suavitas, la cui cerimonia ufficiale di consegna è in programma per la serata di venerdì, 30 giugno 2023, alle ore 21:00, a Pompei, nell’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico - patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

L‚Äôevento √®¬†organizzato¬†dall‚ÄôAssociazione ArtisSuavitasAps, presieduta dall‚ÄôAvv. Antonio Larizza, in collaborazione con il¬†Parco Archeologico di Pompeie con il¬†Patrocinio¬†del¬†Ministero della Cultura, del¬†Ministero dell‚ÄôIstruzione e del Merito, della¬†Regione Campania, della¬†Citt√† Metropolitana di Napoli,¬†di¬†Scabec SpA, dell'Universit√† degli Studi di Napoli ‚ÄúFederico II‚ÄĚ e di¬†RAI-Campania.¬† La¬†conduzione¬†della serata √® affidata a¬†Veronica Maya, presentatrice RAI e volto noto di importanti programmi televisivi.

‚ÄúAbbiamo scelto il Parco Archeologico di Pompei¬†‚Ästdichiara l‚ÄôAvv. Antonio Larizza, Presidente dell‚ÄôAssociazione Artis Suavitas Aps‚Ästcome location della cerimonia ufficiale di premiazione poich√© rappresenta un fiore all‚Äôocchiello di quell‚Äôinestimabile patrimonio artistico e culturale che tutto il mondo ci invidia e conferisce ulteriore lustro alla nostra iniziativa. In relazione ai premiati, desidero ringraziare il Comitato Scientifico per aver individuato quelle eccellenze che con le loro qualit√† contribuiscono quotidianamente alla diffusione della cultura, delle arti e del sapere in diversi ambiti, in Italia e all‚Äôestero‚ÄĚ.

‚ÄúSiamo felici di ospitare all‚Äôinterno dell‚ÄôAnfiteatro il Gala di premiazione Artis Suavitas, un evento ricco di personaggi che costituiscono delle assolute eccellenze nel campo dell‚Äôarte e della cultura ‚Ästdichiara il Direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel¬†‚Äď Pompei si apre sempre di pi√Ļ a eventi che vanno al di l√† dell‚Äôarcheologia, perch√© √® attraverso l‚Äôincontro con artisti e personalit√† di altre realt√†, dalla musica alla scienza, allo sport e all‚Äôimprenditoria che si pu√≤ raccontare meglio l‚Äôantico e tutto ci√≤ che rappresenta e che ritorna nel nostro quotidiano.¬† Pompei √® un palcoscenico dove contemporaneo e antico si mescolano in modi nuovi, dando vita a risultati inediti‚Ä̬†

Questi gli autorevoli premiati che ritireranno il Premio Artis Suavitas 2023 nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei il 30 giugno 2023:

Cast di ‚ÄúMare Fuori‚ÄĚ: Ludovica Coscione, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e ArtemTkachuk ;

; Sergio Capaldo,  imprenditore;

imprenditore; Benedetta Caretta,  cantante;

cantante; Paolo Crepet,  psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista;

psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista; Placido Domingo,  tenore;

tenore; Gialappa’s Band,  autori televisivi;

autori televisivi; Carolina Kostner,  pattinatrice artistica;

pattinatrice artistica; Iginio Massari,  Maestro pasticcere;

Maestro pasticcere; Ciro Palumbo,  pittore ;

pittore Beatrice Rana,  pianista;

pianista; Gianulca Rotondi,  imprenditore;

imprenditore; Wang Shaoqiang,  direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina); 

direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina);  Luciano Spalletti,  allenatore di calcio;

 allenatore di calcio; Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore e regista.

Durante la cerimonia del 30 giugno sar√† premiata anche la dott.ssa Claudia Marano, in qualit√† di vincitrice del bando dedicato al laureato pi√Ļ meritevole nel corso dell'anno Accademico di riferimento, la quale, in base a quanto stabilito dal Comitato Scientifico del Premio Artis Suavitas, ricever√† una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso una delle Universit√† presenti sul territorio regionale della Campania.¬†

Claudia Marano ha conseguito la Laurea Magistrale in ‚ÄúRelazioni Internazionali ed Analisi di Scenario‚ÄĚ presso il dipartimento di Scienze Politiche dell'Universit√† degli Studi di Napoli ‚ÄúFederico II", con votazione di 110 e lode e menzione accademica.

Il Comitato Scientifico che ha selezionato tutti i premiati risulta essere così composto: Nicola Graziano, magistrato, giornalista e scrittore; Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco Archeologico di Pompei; Maurizio de Giovanni, scrittore, sceneggiatore, autore e drammaturgo; Antonello Paolo Perillo, giornalista e vicedirettore della Tgr Rai nazionale; Antonio Carmine Fiordellisi, manager di Zurich Bank.

La¬†scultura¬†del Premio ‚ÄúArtis Suavitas‚ÄĚ,¬†realizzata dall'Artista Cettina Prezioso,¬†in collaborazione¬†con Anna Napolitano, rappresenta l'Albero della Cultura, raffigurante una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra, valori fondamentali per chi √® ben radicato nel suo ambito sociale, saperi degni di essere appresi e trasmessi alle generazioni successive. Il perpetuarsi, la ciclicit√† di questi valori viene dimostrata nell'opera dalle radici dell'albero che affondano in una ruota, simbolo di rinnovamento e del trascorrere inesorabile del tempo.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

Il Premio Artis Suavitas 2023 gode del supporto e del sostegno di importanti brand: Marican Holding, Mondadori Retail, Vega Luxury, Vega Cafè,M.A.C Hotels, Tralci Hirpini, Noise Studio, Nuova Erreplast, Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana D.O.P., Olio & Basilico di Giacomo Garau, Ares Archeologia, Azienda Sodano.