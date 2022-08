Premier League, i giocatori non si inginocchieranno più prima di ogni partita: scelti 8 momenti per farlo

I giocatori di Premier League non si inginocchieranno più prima di ogni partita. Lo hanno affermato i capitani delle 20 squadre in un comunicato congiunto, ribadendo però l'impegno a combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione. Quello di "inginocchiarsi" era un gesto che stava perdendo di valore; così, la FA e la Premier League hanno stipulato un accordo in base al quale possa essere eseguito solo in alcune occasioni specifiche Otto, per l'esattezza: la prima e l'ultima giornata della stagione 2022-2023, il Boxing Day, la settimana della ripresa dopo il Mondiale in Qatar, più due giornate di "sensibilizzazione", a ottobre e a marzo, e le finali di Coppa di Lega e FA Cup



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

?