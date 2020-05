Premier League, altra accusa di stupro per un calciatore: una donna ha presentato denuncia!

Ultime notizie calcio - Un altro polverone sta per sollevarsi nel calcio inglese. Stando a quanto riportato dal Daily Star, infatti, un calciatore di Premier League, di cui al momento non si conosce il nome, è stato accusato di stupro da una donna che ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di persone tra le quali c'era anche un giocatore dopo una festa in cui era stata anche drogata. La ragazza ha presentato denuncia il giorno dopo l'accaduto, con la Polizia che ora ha aperto una indagine per appurare la veridicità dei fatti. E' il secondo caso del genere che si abbatte sulla Premier League in pochi giorni dopo l'arresto della stellina del Chelsea Hudson-Odoi.