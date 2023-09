Calciomercato - Un solo pareggio e poi tre sconfitte: questo il triste ruolino di marcia dello Spezia in Serie B. Motivo per cui, come riportano i colleghi di Tmw, si valuta l’esonero di Massimiliano Alvini. In caso di ribaltoni è Filippo Inzaghi l’obiettivo numero uno, con Aurelio Andreazzoli sullo sfondo come piano B.