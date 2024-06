Notizie Napoli - Matija Popovic, giocatore del Napoli acquistato a gennaio e girato in prestito al Monza, è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore serbo classe 2006 si sta allenando a Volla per farsi trovare pronto in vista del raduno della SSC Napoli in programma l'8 luglio a Castel Volturno. Clicca su play per guardare il video: